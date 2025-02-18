Чи будуть в Україні морози до -30 градусів

В Україні відчутно похолоднішало. Подекуди температура повітря знизилися до -20 градусів. Також йде сніг.

Та чи буде посилення морозів аж до -30 градусів уже цього тижня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Чи будуть сильні морози в лютому

Метеоролог прогнозував, що 18 лютого на всій території нашої держави очікується холодна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі -8 – -13 градусів, але на Півночі, Сході й у Карпатах -14 – -19 градусів, подекуди до -21. Вдень -2 – -7, на Півдні й Закарпатті -2 – +3 градуси.

Очікується, що вночі середи теж буде без істотних опадів. Удень на Заході й місцями Півночі можливий невеликий сніг. Вночі -7 – -12 градусів, але у північних і східних областях, а також у Карпатах -13 – -19. вдень -1 – -6. На Півдні й Закарпатті -3 – +2 градуси.

У четвер на Півночі, Півдні й у центральних областях очікується невеликий сніг. На решті території України – без істотних опадів. Вночі -5 – -10, на Сході й у Карпатах -11 – -16. Вдень -1 – -6, на Півдні й Заході -3 – +2 градуси.

У п'ятницю без істотних опадів у більшості регіонів. Тільки вночі у Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі температура в межах -6 – -11 градусів. Тим часом у північних, східних областях і в Карпатах -11 – -16 градусів. Вдень -2 – -7. На Заході й Півдні -4 – +11.

За прогнозом Кібальчича, на вихідних, 22 – 23 лютого, в Україні утримається морозна й суха погода під впливом антициклону. Уночі в центральних і західних областях можливий туман, паморозь.

Очікується, що температура повітря вночі сягатиме -7 – -12 градусів, у північних і східних -12 – -18. Вночі 23 лютого подекуди й до -20 градусів. Вдень -2 – -8, у південних і західних областях -3 – +2 градуси.

Тож сильні морози -30 градусів і більше в Україні наразі не очікуються.