Чи будуть сильні снігопади або зливи найближчими днями

У суботу в Україні значно погіршилася погода. У частині областей вже випав сніг. Також подекуди йдуть дощі.

Та чи чекати сильних опадів – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг та дощі в Україні

Наталія Птуха розповідала, що на вихідних активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях із переходом у сніг.

У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській і Чернігівській області тимчасово утвориться сніговий покрив. Втім, максимум до 10 градусів.

Синоптикиня наголошувала, що 15 березня в західних областях сильний дощ, подекуди з мокрим снігом. У північних, вдень і в центральних, помірні дощі. На решті території поки що без опадів.

У неділю на Заході й Півночі можливий помірний мокрий сніг і дощ. У центральних і в більшості південних областей також пройдуть дощі. Тим часом решті території опадів не буде.

У понеділок, 17 березня, можливий невеликий сніг і мокрий сніг, на Півдні та Сході – з дощем. Синоптикиня зауважила, що вже буде переміщуватися атмосферний фронт.

Циклон, який 15 – 16 березня формує погоду, відійде. Натомість із північного заходу буде рухатися атмосферний фронт, що може спричинити 17 числа невеликі опади, переважно мокрий сніг.

Далі, 18 – 19 березня, істотних опадів не буде, втім, доволі-таки прохолодно. З 20 березня очікується посилення антициклону, погоду без опадів і поступове, досить повільне підвищення температури.

До речі, місячна кількість опадів у березні очікується в межах 22 – 42 міліметрів (у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри), що менше за норму.