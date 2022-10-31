Останній місяць осені вже на порозі: чи будуть в Україні теплі й сонячні дні у листопаді

Україна з кожним днем наближається до зими й холодів. Чи варто очікувати на теплі й сонячні дні у листопаді – читайте далі.

Погода у листопаді переважно буде холодною. Однак кілька відносно теплих днів таки потішать українців, пише 24 канал.

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Коли у листопаді буде тепло

За даним ресурсу Gismeteo, у західних областях тепло буде на початку листопада. У перший день нового місяця стовпчики термометрів покажуть +17 градусів. Похолодання й дощова погода накриють регіон вже з 3 листопада. Температура повітря наприкінці першої декади листопада опуститься до +7 градусів.

До середини місяця на Заході температура повітря коливатиметься у межах +12...+14 градусів. Тобто, попри дощ, повітря буде відносно теплим як для цього періоду.

Однак вже у другій половині місяця на тепло чекати не варто. Адже синоптики обіцяють дощ, сніг та нічні морози.

На Сході України відносне тепло обіцяють 10 – 11 листопада. У ці дні температура повітря буде найвищою за місяць, зокрема стовпчики термометрів покажуть +11 градусів. Небо буде сонячним, але подекуди можливі дощі.

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У північних областях теплішу погоду обіцяють впродовж кількох днів на початку місяця та – в кінці. Максимально повітря прогріється до +13 градусів. У Центрі України теплі дні можливі до 14 листопада, адже далі погода стане холодно й дощовою.

На Півдні України, традиційно, тепла буде більше. 11 листопада повітря прогріється до +18 градусів, а небо буде сонячним та безхмарним. Майже весь місяць стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+14 градусів. Похолодання прийде в регіон після 20-х чисел місяця.