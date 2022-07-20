Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 21 липня

В Україні погода у четвер, 21 липня, буде здебільшого теплою та сухою. Проте на північному сході та у Криму прогнозують грози та дощі.

Найбільш прохолодним регіоном 21 липня буде Сумщина. Тут буде свіжо: стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21.

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Також схожі погодні умови метеорологи прогнозують у всіх північно-східних та східних областях. У Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Чернігівській областях повітря прогріється у межах +20...+24 градусів.

На Півдні дуже тепло – температура наблизиться до +25..+29 градусів. На Закарпатті – найвищі показники – +32...+34, у решті західних областей – +26...+29. В інших регіонах України температура коливатиметься у межах +24...+28.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У Києві 21 липня буде сонячно та тепло. Температура – +24...+26. Вітер – північно-західний 7 – 12 метрів на секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у четвер у більшості українських областей буде комфортна температура. Вона наголосила, що переважно в Україні переважатиме суха погода.

Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину. Найближчої ночі окремі дощики пройдуть у південній частині та у Дніпрі з районами – але невеликі та локальні,

– додала Діденко.

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Прогноз погоди в містах України на 21 липня

Ужгород – +32...+34

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +26...+28

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +22...+24

Суми – +19..+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Київ – +24...+26

Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру