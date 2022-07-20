Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 21 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні погода у четвер, 21 липня, буде здебільшого теплою та сухою. Проте на північному сході та у Криму прогнозують грози та дощі.
Найбільш прохолодним регіоном 21 липня буде Сумщина. Тут буде свіжо: стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21.
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Найтепліше буде на Заході України
Також схожі погодні умови метеорологи прогнозують у всіх північно-східних та східних областях. У Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Чернігівській областях повітря прогріється у межах +20...+24 градусів.
На Півдні дуже тепло – температура наблизиться до +25..+29 градусів. На Закарпатті – найвищі показники – +32...+34, у решті західних областей – +26...+29. В інших регіонах України температура коливатиметься у межах +24...+28.Зверніть увагу! У Києві 21 липня буде сонячно та тепло. Температура – +24...+26. Вітер – північно-західний 7 – 12 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у четвер у більшості українських областей буде комфортна температура. Вона наголосила, що переважно в Україні переважатиме суха погода.
Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину. Найближчої ночі окремі дощики пройдуть у південній частині та у Дніпрі з районами – але невеликі та локальні,
– додала Діденко.
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Прогноз погоди в містах України на 21 липня
Ужгород – +32...+34
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +26...+28
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +22...+24
Суми – +19..+21
Полтава – +21...+23
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +20...+22
Київ – +24...+26