Екстремальна спека накриє одну з областей України: метеоролог сказав, яку та коли

В одній з областей України вже незабаром сильно пригріє. Так, очікується екстремальна спека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua

Дивіться також Чи буде в Україні надзвичайна спека +50 градусів

Де буде сильна спека на вихідних, 12 – 13 липня?

За прогнозом Кібальчича, 12 – 13 липня в багатьох областях спостерігатимуться температурні контрасти та грозові зливи.

Метеоролог зазначив, що під впливом області підвищеного атмосферного тиску очікується переважно спекотна й сонячна погода. Однак на Лівобережжі малорухомий атмосферний фронт і лінії нестійкості стануть причиною грозових дощів, які вдень і ввечері місцями будуть супроводжуватися градом і сильними поривами вітру.

Екстремально спекотна погода встановиться на Луганщині, а найбільш комфортні температурні показники прогнозуються в західній частині країни, куди вже надійде свіжа та вологіша повітряна маса атлантичного походження,

– зазначив Кібальчич.

Також уточнив, що в неділю в Луганській області повітря може прогрітися до +38 – +40 градусів. Саме там буде найспекотніше на цих вихідних.

Важливо! Раніше метеоролог пояснював, що йдеться про температуру, яку вимірюють у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі.



Звичайно, що під прямими сонячними променями, а ще в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може бути вищою.