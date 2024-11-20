Сніг, сильний вітер, ожеледиця: які області найближчим часом накриє негода
До України суне зимова негода. Сніг, сильний вітер та ожеледицю варто очікувати мешканцям низки областей.
Погіршаться погодні умови уже у четвер, 21 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні центри з гідрометеорології.
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Де буде негода 21 листопада
Синоптики оголосили у декількох областях І рівень небезпечності, жовтий.
Негода, зокрема, накриє Київщину.
Вночі 21 листопада значний дощ та мокрий сніг; на дорогах ожеледиця,
– повідомив Укргідрометцентр.
Така ж ситуація очікується на Полтавщині. Синоптики там прогнозують ще й пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду.
В Івано-Франківську та області 21 листопада опадів не очікується, але там буде вітер 15 – 20 метрів за секунду, а на дорогах ожеледиця. Такі ж самі пориви вітру прогнозують на Вінниччині.
Про ожеледицю на дорогах також попереджає Львівський гідрометцентр. Її очікують як у самому Львові, так і по області.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 21 листопада оголосили й на Волині.
"У Луцьку та по області очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду", – йдеться у прогнозі Волинського гідрометцентру.
Синоптики зауважують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.
Також у ДСНС нагадали про правила безпеки під час ожеледиці:
- перед тим, як виїхати, перевірте справність гальм, освітлювальних приладів та елементів очищення машини;
- під час руху дотримуйтесь безпечної швидкості й дистанції, уникайте різкого гальмування та маневрування;
- наближаючись до пішохідних переходів, сповільнюйтесь до мінімуму.