Сніг, сильний вітер, ожеледиця: які області найближчим часом накриє негода

До України суне зимова негода. Сніг, сильний вітер та ожеледицю варто очікувати мешканцям низки областей.

Погіршаться погодні умови уже у четвер, 21 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

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Де буде негода 21 листопада

Синоптики оголосили у декількох областях І рівень небезпечності, жовтий.

Негода, зокрема, накриє Київщину.

Вночі 21 листопада значний дощ та мокрий сніг; на дорогах ожеледиця,

– повідомив Укргідрометцентр.

Така ж ситуація очікується на Полтавщині. Синоптики там прогнозують ще й пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду.

В Івано-Франківську та області 21 листопада опадів не очікується, але там буде вітер 15 – 20 метрів за секунду, а на дорогах ожеледиця. Такі ж самі пориви вітру прогнозують на Вінниччині.

Про ожеледицю на дорогах також попереджає Львівський гідрометцентр. Її очікують як у самому Львові, так і по області.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 21 листопада оголосили й на Волині.

"У Луцьку та по області очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду", – йдеться у прогнозі Волинського гідрометцентру.

Синоптики зауважують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Також у ДСНС нагадали про правила безпеки під час ожеледиці: