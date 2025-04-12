Погода в Україні: де найближчими днями будуть заморозки

Синоптики вкотре попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, найближчими днями очікують заморозки в повітрі та на поверхні грунту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Там розповіли про погоду 13 та 14 квітня.

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Коли будуть заморозки

Уночі неділі, 13 квітня, на всій території України ймовірні заморозки в повітрі – від 0 до 5 градусів за Цельсієм. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки. До слова, у Києві буде від 0 до 2 градусів за Цельсієм, це жовтий рівень небезпеки.

Уночі понеділка, 14 квітня, в Україні, крім західних областей, очікують заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 5 градусів за Цельсієм. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.

Увага! Гідрометцентр попереджає – метеорологічні явища призведуть до пошкодження плодових дерев, що рано квітнуть.

Нагадаємо, у ці дні зменшиться кількість опадів, а уже 15 – 16 квітня вночі в Україні очікується до 9 градусів тепла, удень – до 21. У західних областях місцями можливий невеликий дощ.