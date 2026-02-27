Синоптик розповів, де невдовзі вдарить до -12, а в яких областях навпаки – пригріє до +13

Найближчими днями в Україні переважатиме погода без опадів. У деяких областях уже буде відчутним перше весняне тепло, проте подекуди досі можливі зниження температурних показників.

Деталі стосовно погоди на найближчі дні розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу.

Як зміниться погода найближчими днями?

Іван Семиліт розповів, що протягом найближчих трьох діб на території України істотних опадів не буде через вплив поля високого атмосферного тиску. Погода буде з сонячними проясненнями, а також проясненнями уночі.

Протягом нічних та ранкових годин можливе виникнення ожеледиці, за винятком півдня та крайнього заходу. Також впродовж 28 лютого в більшості центральних, Сумській та Харківській областях можливе утворення туману.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У ніч на 28 лютого у східних областях та в Карпатах прогнозують зниження в межах від 7 до 12 градусів морозу. Вдень очікується від 0 до 7 градусів тепла.

У західних та південних областях температура повітря протягом дня буде вищою та становитиме від 6 до 13 градусів тепла. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

