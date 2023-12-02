Де у грудні можуть вдарити морози до -20 градусів

Цьогоріч грудень в Україні буде сніжним та морозяним. Температура повітря піду у мінуси у майже всіх областях. Омине суттєве похолодання тільки Південь.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього грудня варто готуватися до розвитку потужного Сибірського антициклону. Він принесе суттєве похолодання.

Зверніть увагу Піхота титанічно працює: боєць ЗСУ розповів, як погода впливає на роботу БпЛА

Його виступи охоплять територію Північної Азії та Східної Європи. Температура повітря там суттєво знизиться. Орієнтовно це почнеться вже з 5 – 7 грудня. Середня денна температура опуститься уночі до -13...-7 градусів та -8...-2 градусів вдень. Ба більше, у деяких регіонах можливе навіть похолодання до -20 градусів.

У північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до -20...-14 °С. Ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримається до двадцятих чисел місяця,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом у третій декаді почнеться потепління. Зокрема, воно може бути настільки потужним, що на Новий рік почнеться відлига. Тому запасатися зимово-новорічним настроєм потрібно вже. Зокрема, для більшої атмосфери можна поїхати гуляти за місто або влаштувати марафон улюблених казкових фільмів.