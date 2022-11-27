Зовсім не по-зимовому: грудень в Україні розпочнеться з яскравого сонця

У перших числах грудня в Україні пануватиме зовсім не зимова погода. Сніги та мряка з настанням нового сезону зміняться на яскраве сонце.

Повітря на початку зими буде холодним, але морозів не прогнозують. Синоптики обіцяють максимальну температуру +1 градусів.

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Як в Україні розпочнеться зима

Стовпчики термометрів опускатимуться нижче 0 градусів лише вночі. В середньому вони коливатимуться у межах -2 градусів. Цікаво, що сонячна погода пануватиме в усіх містах України. То ж це ідеальний час для прогулянок.

У Львові яскраве сонце світитиме до 10-х чисел грудня. Щоправда, повітря вже буде холоднішим. Температура повітря вдень опуститься до -3 градусів вдень та -7 градусів вночі. До речі, сніг завітає на Захід України лише ближче до кінця місяця.



У Львові грудень розпочнеться з сонця / Фото Gismeteo

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На Сході та в Центрі сонячний період триватиме менше, адже у Харкові сніг випаде 4 грудня, а в Києві – 6 грудня. При цьому повітря буде морозним – до -6 градусів вдень. 11 грудня у столиці похолодає до -10 градусів, але після цього ще прийде потепління.

На Півдні України ясна погода триватиме стільки ж, скільки і на Заході.