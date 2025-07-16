Температура впаде до 10 градусів: коли й у яких областях буде значне похолодання

В Україні очікується похолодання. Уже незабаром температура повітря знизиться. Подекуди похолодання буде відчутним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде похолодання в Україні?

Найближчими днями, 16 – 17 липня, на Заході, удень середи й на Житомирщині, Вінниччині та Київщині, а в четвер в Україні, крім Південного Сходу, будуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікуються значні опади.

Далі, у п'ятницю, 18 липня, місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Тільки на Південному Сході без опадів.

Температура повітря вночі 16 липня +15 – +20 градусів, на Півдні та Сході до +23 градусів. Удень на Заході +21 – +26 градусів, на Півночі +25 – +30. Тим часом на решті території +29 – +34 градусів, на Півдні подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

Впродовж 17 – 18 липня у західних областях температура знизиться вночі до +10 – +16 градусів, удень до +18 – +23 градусів,

– зазначили синоптики.

Також додали, що на решті території денна спека поступово спаде на 4 – 6 градусів.