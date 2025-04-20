Чи буде різка зміна погоди найближчими днями, у яких областях йтимуть дощі та грози

Частину України накриють дощі та грози. Подекуди опади будуть кілька днів поспіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Похолодання ще буде: коли знову знизиться температура

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у більшості південних областей, 22 – 23 квітня й у Карпатському регіоні подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території поки без опадів.

Різка зміна погоди в найближчі три доби не очікується. Вночі +8 – +13 градусів. Удень пригріє до +21 – +26 градусів. Тільки в Карпатах і на узбережжі морів дещо прохолодніше, – +15 – +20 градусів.

Погода на 21 – 23 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що з 25 квітня опадів в Україні вже буде більше. Пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску.