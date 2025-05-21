Дощі накриють усю Україну: коли чекати опадів, чи будуть сильні зливи

Найближчими днями в частині областей йтимуть дощі, подекуди також будуть грози. Згодом опади можуть накрити всю Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 21 травня у східних і Дніпропетровській областях, 22 – 23 травня у західних короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі +7 – +13, удень 21 – 22 травня +19 – +24 градуси. У п'ятницю 23 травня +21 – +26, на Заході +13 – +18 градусів. Вітер західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

За орієнтовним прогнозом на картах, дощі очікуються і 24 – 25 травня. У неділю опади можуть пройти по всій Україні. Втім, сильних злив поки не прогнозують.

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Дощі 21 – 25 травня / Скриншоти з Укргідрометцентру