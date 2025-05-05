Коли в Україні знову вдарять заморозки й буде йти сніг

Уже цього тижня в частині областей України знову вдарять заморозки. Також подекуди буде йти сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки і сніг в Україні

У вівторок, 6 квітня, в Україні, окрім Південного Сходу, й середу вже на більшій частині території йтимуть короткочасні дощі. На Півдні та Сході місцями грози.

Уночі ще +8 – +13 градусів, але у західних і північних областях +4 – +9. Удень +11 – +18, на Сході й Південному Сході +19 – +25 градусів.

Уже 8 травня в частині областей знову очікуються заморозки. Зокрема, їх прогнозують на Півночі, – на ґрунті 0 – -3 градуси. Тим часом на решті території вночі +1 – +8, удень +12 – +19 градусів.

На Закарпатті та Прикарпатті, Сході й Південному Сході будуть короткочасні дощі. Подекуди також грози. А в Карпатах дощі з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у травні в Україні за всю історію метеоспостережень, сягає 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів. На узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Погода на травень

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і подекуди на Прикарпатті 88 – 138 міліметрів, що в межах норми.

Зауважимо, раніше синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що заморозки у травні можливі, а інколи навіть у червні.

"Є такі приклади, небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані", – зазначала представниця Укргідрометцентру.