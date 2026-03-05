В Україні буде мокрий сніг та відчутний нічний мороз: коли зима ще нагадає про себе
- В Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, з нічними морозами до -4 градусів.
- На вихідних 7 – 9 березня прогнозується суха і сонячна погода з температурою вдень від +4 до +14 градусів.
Погода у березні в Україні буде мінливою. Уже до кінця цього тижня відбуватимуться температурні коливання.
Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.
Якою буде погода найближчими днями?
Новий атмосферний фронт може принести в Україну невеликий мокрий сніг, а вдень мокрий сніг з дощем уже у п'ятницю, 6 березня.
Але такі погодні зміни оминуть західні області. Там цього дня буде сухо.
Вночі буде до -4, а вдень – +5 – +10 градусів. Дещо прохолодніше буде у Карпатах: вночі до -7, удень в межах 0 – +6 градусів. Не надто тепло і на протилежному боці країни – у північно-східних регіонах синоптики обіцяють близько 0 навіть вдень,
– розповіла Птуха.
А у суботу, 7 березня, буде сонячно і без опадів.
Вночі буде -1 – -7, удень – +4 – +9. Тим часом на північному сході не вище +6. Найтепліше знову буде на заході – до +8 – +14.
8 – 9 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опадів на ці дні теж не прогнозують.
Втім, на початку наступного тижня посилиться вітер і хмарність.
Погода в Україні: останні новини
Як розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу, наразі у першій декаді березня сильних морозів не очікується.
Поки що не прогнозують й снігопадів. Щодо снігу у квітні, то його спрогнозувати наперед теж важко.
А от на 5 – 6 березня у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях очікується підвищення рівнів води. А 6 – 8 березня – й на Волині. Оголошено І рiвень небезпеки.