В Україні потепліє до +19, але подекуди – відчутні дощі: як зміниться погода невдовзі
2 квітня, 08:00
В Україні потепліє до +19, але подекуди – відчутні дощі: як зміниться погода невдовзі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Найближчими днями підвищиться температура до +19 градусів, проте можливі помірні дощі у деяких областях.
  • У нічні та ранкові години 2 квітня очікується туман у південних, центральних, Сумській та Харківській областях.

Найближчими днями температурні показники в Україні підвищаться майже у всіх областях. Водночас синоптики попереджають про опади у деяких областях.

Місцями випадуть помірні дощі. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода наприкінці тижня?

Укргідрометцентр повідомляє, що впродовж 2 – 4 квітня на території України подекуди ще пройдуть незначні дощі. Зокрема, зазначається, що 3 квітня такі опади будуть помірними в межах західних і південних областей.

У нічні та ранкові години 2 квітня у південних, центральних. Сумській та Харківській областях очікується туман. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, без знижень нижче 0. 

У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах у ці дні можливі незначний мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 6 градусів тепла.

Які умови чекати в квітні в Україні?

  • Раніше повідомляли, що протягом цього тижня атмосферні процеси змінюватимуться, небо дедалі частіше затягуватимуть хмари. Очікується збільшення кількості опадів, подекуди вони будуть інтенсивними.

  • Середньомісячна температура в квітні буде в межах 8 – 11 градусів тепла, у Карпатах 5 – 7 градусів, що відповідає кліматичній нормі. Місячна кількість опадів в Україні прогнозується на рівні 30 – 50 міліметрів.

  • Також на початку квітня в Україні очікується погіршення погоди з дощами, а в деяких областях, ба більше, навіть можливі грози. Зазначали, що до 3 квітня погода буде хмарною з проясненнями, і з новими опадами.