Коли потеплішає до +19 в Україні, а де будуть приморозки: прогноз погоди на тиждень
- Цього тижня в Україні очікується сонячна погода без опадів завдяки високому атмосферному тиску, але можливі нічні приморозки.
- Температура протягом тижня коливатиметься: вночі від -4 до +5 градусів, вдень від +8 до +19 градусів, з максимумом у західних областях.
В Україні протягом найближчого тижня передбачають сонячну погоду без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме область високого атмосферного тиску, яка принесе сухе повітря та слабкий вітер.
Водночас у нічні години подекуди можливі короткочасні приморозки. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Як зміниться погода цього тижня?
У понеділок, 9 березня, уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…+1 градусів, удень прогнозують +8…+13 градусів, у західних областях подекуди пригріє до +15 градусів.
У вівторок, 10 березня, у нічні та ранкові години буде слабкий туман. Уночі температура повітря становитиме -2...+3 градусів, протягом дня буде 11...+16 градусів, у західній частині потеплішає до +17...+19 градусів.
У середу, 11 березня, утримається тепла та стійка погода без опадів. У нічний час температура повітря буде в межах -2…+3 градусів, вдень пригріє до +12…+17 градусів, у західних областях підвищиться до +14…+19 градусів.
У четвер, 12 березня, буде тепло та сонячно. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в межах -1...+4 градусів, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +14...+19 градусів.
У п'ятницю, 13 березня, у нічний та ранковий час можливий слабкий туман. Температура повітря уночі становитиме в межах 0…+5 градусів, ужен вдень показники підвищаться та будуть у діапазоні +13…+19 градусів.
У суботу, 14 березня, можливий слабкий туман у нічні та ранкові години. Температура повітря вночі буде -1…+4 градусів, удень прогнозують +11…+16 градусів, у західній частині місцями очікується +17…+18 градусів.
У неділю, 15 березня, ще затримається суха та стійка погода. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +9…+15 градусів, на крайньому заході буде до +17 градусів.
Яких умов чекати найближчим часом?
Також повідомляли, що протягом найближчого тижня ще пануватиме погода без опадів. Водночас температурні показники значних змін найближчим часом не зазнають, але у нічні години очікується підвищення.
Зауважимо, що синоптики зазначали, що метеорологічна весна вже прийшла до частини областей України. Водночас у деяких регіонах невдовзі середньодобові показники перетнуть позначку 5 градусів тепла.