Коли потеплішає до +19 в Україні, а де будуть приморозки: прогноз погоди на тиждень

В Україні протягом найближчого тижня передбачають сонячну погоду без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме область високого атмосферного тиску, яка принесе сухе повітря та слабкий вітер.

Водночас у нічні години подекуди можливі короткочасні приморозки. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також По-весняному сонячно і до +17: прогноз погоди в Україні на 9 березня

Як зміниться погода цього тижня?

У понеділок, 9 березня, уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…+1 градусів, удень прогнозують +8…+13 градусів, у західних областях подекуди пригріє до +15 градусів.

У вівторок, 10 березня, у нічні та ранкові години буде слабкий туман. Уночі температура повітря становитиме -2...+3 градусів, протягом дня буде 11...+16 градусів, у західній частині потеплішає до +17...+19 градусів.

У середу, 11 березня, утримається тепла та стійка погода без опадів. У нічний час температура повітря буде в межах -2…+3 градусів, вдень пригріє до +12…+17 градусів, у західних областях підвищиться до +14…+19 градусів.

У четвер, 12 березня, буде тепло та сонячно. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в межах -1...+4 градусів, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +14...+19 градусів.

У п'ятницю, 13 березня, у нічний та ранковий час можливий слабкий туман. Температура повітря уночі становитиме в межах 0…+5 градусів, ужен вдень показники підвищаться та будуть у діапазоні +13…+19 градусів.

У суботу, 14 березня, можливий слабкий туман у нічні та ранкові години. Температура повітря вночі буде -1…+4 градусів, удень прогнозують +11…+16 градусів, у західній частині місцями очікується +17…+18 градусів.

У неділю, 15 березня, ще затримається суха та стійка погода. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +9…+15 градусів, на крайньому заході буде до +17 градусів.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Яких умов чекати найближчим часом?