Чи вдарять в Україні сильні морози

Наприкінці цього тижня до України прийшло похолодає. Частину областей засипало снігом. Уже незабаром очікується посилення морози.

Та чи можливі ще сильні морози – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Синоптики прогнозували на неділю, 16 березня, вночі у західних, північних, подекуди центральних областях від +3 до -2 градусів, удень +3 – +8 градусів. На решті території вночі +4 – +9, на крайньому Півдні до +12, удень +8 – +13, на Півдні й Південному Сході ще +15 – +20 градусів.

Втім, уже 17 – 19 березня повітряні потоки остаточно зміняться на північно-західні. І до території України буде надходити з півночі арктичне повітря. Температура повітря знизиться.

Вночі починаючи з 17 числа температура становитиме навіть -1 – -8 градусів подекуди по Україні. Вдень 0 – +6 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

До речі, стабільних морозів у день не буде. Лише десь локально може бути по Північному Сходу чи в Карпатському регіоні близько 0 градусів, втім, все одно до плюсових значень будуть підійматися стовпчики термометрів.

"Тобто буде 0 – +5, 0 – +6 градусів. По Півдню та Південному Сходу взагалі навіть +5 – +10 градусів може бути 17 числа, трошки нижче лише 18 – 19 березня", – розповіла синоптикиня.

Також Наталія Птуха відповіла, чи чекати ще великих морозів, – понад 10 – 15 градусів.

Ні, -10 градусів не може бути. Очікується лише мороз -1 – -6 градусів, подекуди -8 градусів максимум, залежно від рельєфу. Тобто помірні, не сильні морози,

– наголосила синоптикиня.

Зауважила, у принципі, в березні така погода буває. Важливо розуміти, що це перехідний місяць на стику холодного й теплого сезонів. Тож березню можуть бути притаманні як такі високі температури, що майже наближаються до літніх, так і зимові прояви.

"У принципі, ось це ми спостерігаємо з року в рік. Нічого такого, чогось дуже надзвичайного тут немає. Просто такі погодні умови в березні бувають", – підкреслила Наталія Птуха.

Також синоптикиня зазначила, що ці вихідні й навіть до кінця наступного робочого тижня, морози вночі все ж таки лишаються. Втім, після 20 березня вони вже матимуть тенденцію до послаблення.

"А денна температура все ж таки, попри ці морози, буде плюсовою. Тому, щойно опади припиняться, звичайно, буде вже весняне сонечко, й воно досить інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря", – зазначила синоптикиня.