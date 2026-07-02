Спека відступає, але йдуть грози та похолодання: яку погоду чекати найближчими днями

Найближчими днями в Україні очікується зміна погоди після сильної спеки. У більшості областей 3 – 5 липня можливі дощі, шквали та поступове зниження температури повітря.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

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Яка погода буде найближчим часом?

За прогнозом синоптиків, 3 та 4 липня більшість регіонів накриють помірні дощі та грози. Подекуди опади будуть значними. Вдень місцями можливий град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Вже 5 липня опади та інші небезпечні явища вщухнуть. Вони очікуються лише на сході та північному сході країни.

Температура повітря вночі 3 липня становитиме +16…+23 градуси, а вдень пригріє до +29…+34 градусів. Дещо нижчою температура у денні години буде у західних та місцями північних областях – +22…+28 градусів.

Очікується, що протягом 4 та 5 липня спека відступить ще більше, а температура повітря знизиться ще на 3 – 6 градусів.

Нагадаємо, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу навів консультативний прогноз, який свідчив про те, що на початку липня в Україні переважатиме комфортніша погода, ніж була останніми тижнями. Так, тенденції до нового підвищення температури наразі не синоптики не спостерігають.