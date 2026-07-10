Синоптик відповів, як довго триватиме період опадів та гроз

Липень поки не приніс в Україну високих температур, натомість деякі регіони попереджають про опади ледь не щодня. Помірно тепла погода з короткочасними дощами збережеться ще на тиждень.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Як довго будуть опади?

Наступного тижня по території України збережеться нестійка погода. За наведеними даними провідних європейських метеоцентрів, очікуються короткочасні дощі та грози. Місцями також можливі град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас температура повітря поступово підвищуватиметься. На початку тижня синоптики прогнозують +10…+15 градусів, а вдень – +20…+25 градусів.

Якщо ви вже зачекалися справжньої липневої спеки, доведеться потерпіти,

– додав Віталій Постригань.

Наразі зберігається помірне тепло з періодичними грозовими дощами. Така погода, за словами синоптика, триватиме щонайменше до 20 липня.

Нагадаємо, 11 липня хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами очікується в більшості областей. Найтепліше у суботу буде на півдні та сході країни: вдень пригріє до +23…+28 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що на вихідних уночі місцями очікуються невеликі дощі. Вдень опади посиляться до помірних, а подекуди вони супроводжуватимуться грозами.