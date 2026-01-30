Аномальні морози: якою буде погода в Україні після закінчення "енергетичного перемир'я" росіян

Росія нібито погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого. Саме після закінчення цього терміну в Україні очікується суттєве похолодання та морози.

Відповідні прогнози опублікував Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За прогнозами синоптиків, у період із 1 по 3 лютого очікується суттєве зниження температури повітря. У деяких регіонах стовпчики термометрів можуть опускатися до -27 градусів.

У Києві нічні морози також будуть відчутними – температура повітря може знижуватися до -24°C.

Водночас у південній та східній частинах країни у нічний час температура повітря може становити в межах від 8 до 14 градусів морозу, вдень вона буде дещо вищою та коливатися в діапазоні від 2 до 8 градусів морозу.

До України повертаються морози / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 29 січня Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна: американський лідер попросив його не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня від неназваної дати.

Наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США. За його словами, це було зроблено для "створення сприятливих умов для переговорів".

Яка зараз ситуація в Україні?