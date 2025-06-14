Аномальний холод, дощі, грози та град: якою буде погода найближчими днями

На вихідних, 14 – 15 червня, по всій території України очікується холодна погода. Подекуди будуть дощі та рвучкий вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дізнайтеся також Коли в Україні буде найбільша спека

Погода в Україні

Кібальчич зазначив, що найближчими днями на більшій частині України очікуються аномально низькі температурні показники. Загалом погода буде нестійкою та вологою.

Метеоролог пояснив, що все через розвиток циклонічної діяльності на тлі панування холодної повітряної маси арктичного походження.

Тільки на Заході без істотних опадів. Дощі пройдуть у багатьох регіонах. Подекуди також будуть грози, дрібний град і поривчастий вітер.

У суботу, 14 червня, на Заході під впливом гребеня антициклону опадів не очікується. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду, удень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +7 – +12, удень +17 – +22, тільки на Закарпатті до +26 градусів.

На Півночі вночі без опадів, удень короткочасні дощі, подекуди грози та шквали. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, під час грози місцями може посилюватися до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, удень +16 – +21.

У центральних регіонах країни вночі без опадів, удень місцями короткочасні дощі, також можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, удень +18 – +23 градуси.

На Півдні вночі без істотних опадів, удень грозові дощі, в окремих населених пунктах також можливий град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Одещині вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, удень +20 – +25 градусів.

На Сході вночі подекуди можливий невеликий дощ, удень помірні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, удень +19 – +24 градуси.

У неділю, 15 червня, на Заході без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +6 – +11, удень +21 – +26 градусів.

На Півночі протягом доби невеликі, місцями помірні дощі. Удень можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, удень +16 – +21 градус.

У центральних областях невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень часом 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, удень +18 – +23 градуси.

На Півдні короткочасні дощі, подекуди грози, у Криму та Приазов'ї вдень місцями сильні зливи, град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, удень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +10 – +15 градусів, удень +20 – +25 градусів.

На Сході протягом усієї доби очікується дощова погода. Подекуди значні опади, удень можливі грози та град. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +8 – +13 градусів, удень +17 – +22 градуси.