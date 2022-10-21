Останній в році: після похолодання в Україну повернеться теплий тиждень

Після кількох днів сильного вітру й похолодання в Україні знову потепліє. Однак це вже буде останнє значне тепло в році. Далі на українців чекає холодніша погода.

Потепління завітає у західні області 22 жовтня, а на решті території України його обіцяють з 24 жовтня. Тепла погода пануватиме до 29 жовтня.

Цікаво Морози до -25, жарке літо-2023 й рекордні температури: інтерв'ю з директором Укргідрометцентру

Яким буде останнє тепло у році

На Заході України температура повітря прогріється до +18 градусів. Небо буде сонячним, іноді сонце ховатиметься за хмарами. Однак кілька днів можливі дощі. Зокрема, опади прогнозують на 26 та 29 жовтня.

У Києві також потепліє, але не так сильно. Максимально температура повітря у столиці прогріється до +17 градусів, але лише один день – 29 жовтня. В усі інші дні синоптики обіцяють +14...+16 градусів. Періодично можливий дрібний дощ.

Найтепліше, традиційно, буде на Півдні України. Мешканці цього регіону можуть забути про парасольки, адже весь тиждень погода буде суха. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів. Додамо, що на Півдні тепло затримається на довше, аніж в інших частинах України. Похолодання синоптики обіцяють тільки з перших чисел листопада.

Читайте також У жовтні точно не буде, але є нюанси: синоптик розповів, коли українцям чекати на перший сніг

Яка буде зима в Україні

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що ця зима в Україні буде теплішою за попередню. Сильні морози можливі, але триватимуть вони не довго. Максимально стовпчики термометрів можуть опуститися до -25 градусів.