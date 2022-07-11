Всю країну накриють грози, подекуди град і шквальний вітер: прогноз погоди на 11 липня

Погода в Україні 11 липня буде багатою на неприємні сюрпризи. Усі області накриють грози, а подекуди прийде незначне похолодання.

Майже у всіх областях опади прогнозують як вночі, так і вдень. По всій країні температура повітря коливатиметься в межах від +16 до +29 градусів.

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Прогноз погоди в регіонах

На Заході 11 липня буде найпрохолодніше – повітря розігріється до +16...+22 градуси. Уночі та вдень синоптики прогнозують дощі.

На Півночі буде дещо тепліше – +21...+25 градусів, але так само без опадів не обійдеться. На Чернігівщині та Сумщині синоптики оголосили штормове попередження через можливий град і шквальний вітер.

У Центрі, на Півночі та на Сході температура повітря коливатиметься в межах +23...+29 градусів. Штормові попередження оголосили на території Полтавської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

У Києві температура повітря становитиме +23...+25 градусів. Уночі опадів не передбачають, але ось вдень столицю, як і всю країну, накриють грози.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що 11 липня на Півдні та Сході послабне спека. Водночас грози накриють Схід та Захід країни, Сумщину та окремі райони Дніпропетровської області. На решті території країни очікують дощі, які чергуватимуться з проясненнями.

Однак Діденко відзначає, що при опадах можливий рвучкий вітер. Водночас серйозні опади можуть оминути столицю.

У Києві понеділок обіцяє комфортну температуру повітря, +23, +24 градуси. Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися,

– розповіла Діденко.

Погода в містах

Ужгород – +20...+22

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +21...+23

Вінниця – +23...+25

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27..+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +21...+23

Суми – +20..+22

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +21...+23

Київ – +23...+25



Погода в Україні 11 липня / Карта Укргідрометцентру