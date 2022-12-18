В Україну йде значне похолодання: що прогнозують синоптики

Погода у неділю, 18 грудня, майже по всій Україні буде морозяною та без опадів. У центральних областях та на сході й півдні буде трохи тепліше.

В Україну йде значне похолодання

Водночас позначки, які будуть на градусниках 18 грудня та найближчими, довго не затримаються. Вже з 21 грудня прогнозують знову потепління по всій Україні, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, сьогодні, 18 грудня в Україні розпочнеться похолодання:

удень в західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів;

на півночі буде 0-4 градуси морозу;

у центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу;

на сході та півдні буде ще тепліше – +3...+10 градусів.

Щодо опадів, то впродовж недільного дня вони малоймовірні. Втім, Україну охоплять сильні вітри.

Там, куди раніше прийде мороз, передбачається сильна ожеледиця! Дуже обережно!

​– попередила Діденко.

Вона додала, що надалі похолодання посилиться. Синоптикиня підкреслила, що на День святого Миколая, 19 грудня, та у вівторок, 20 грудня, обіцяють сильні морози.

Однак з середи, 21 грудня, за прогнозами, тепла Атлантика знову перемагатиме. Тож, до середи одягайтеся тепліше, аби не прохолонути, адже потім на нас чекатиме тепліша погода.