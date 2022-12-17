Сильний мороз та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 18 грудня

17 грудня 2022, 14:26

Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 18 грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Проте синоптики зазначають, що у цей день опадів не буде.

Вночі у південно-східній частині країни обіцяють невеликий сніг. Натомість у центральних областях прогнозують дощ та зниження температури.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Температура в західних, північних та Вінницькій областях коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, місцями – до 10 градусів морозу. Водночас в південно-східній частині вночі та вдень повітря прогріється від 2 до 7 градусів тепла, у Криму – 5-10 градусів тепла.

Зазначають, що дороги країни, крім півдня та південного сходу, вкриє ожеледиця. Пануватиме північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Місцями спостерігатимуться пориви 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, 18-грудня в Україні розпочнеться похолодання. Удень в західних областях температура опуститься від -3 до -7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу. У центральних областях очікується від 3 градусів тепла до 3 морозу, на сході та півдні буде ще тепліше, але значно менше тепла – +3-+10 градуси.

Погода у містах України

  • Ужгород – -5...-3
  • Львів – -7...-5
  • Івано-Франківськ – -7...-5
  • Тернопіль – -7...-5
  • Чернівці – -7...-5
  • Хмельницький – -6...-4
  • Луцьк – -8...-6
  • Рівне – -8...-6
  • Житомир – -8...-6
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +7…+9
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – +1...+3
  • Запоріжжя – +5...+7
  • Донецьк – +10...+12
  • Луганськ – +9...+11
  • Харків – +2...+4
  • Київ – -4...-2

                                                        Прогноз погоди на 18 грудня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Анна Романюк