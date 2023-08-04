В Україні знову пройдуть рясні дощі: коли чекати посилення опадів
Джерело:Meteoprog
Цього тижня у більшості областей вже сухо та спекотно. Втім, синоптики прогнозують, що незабаром знову будуть рясні дощі.
Серпень виявиться контрастним як відносно розподілу температури повітря, так і щодо кількості опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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Коли чекати рясних дощів
За прогнозом Кібальчича, вже у другій декаді серпня очікується певна перебудова атмосферних процесів.
Спричинить відчутне зниження температури в більшості областей України, а також рясні дощі,
– зазначив синоптик.
Також додав, що після 20 серпня погодні умови над Україною та загалом Європою набудуть більш динамічного характеру. Зокрема, очікується частіша зміна циклонів, антициклонів тощо.
Окрім того, опади пройдуть у більшості регіонів нашої держави, а температура коливатиметься в межах середніх багаторічних показників.
До речі, упродовж останнього літнього місяця опади розподілятимуться нерівномірно, зауважив Кібальчич. Додав, що в західних областях їх буде більше.
"Місцями вище за норму на 50 – 80%", – вважає синоптик.
Тим часом на Півдні та Сході є високі ризики розвитку посухи через переважання більш сухих повітряних мас і значно вищих температур. Там зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас), підсумував Кібальчич.