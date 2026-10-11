Похолодання в Україні: чи очікувати заморозків найближчим часом

Подекуди в Україні наступного тижня очікується значне зниження температури повітря уночі. На тлі похолодання в західних регіонах ймовірні локальні заморозки на поверхні ґрунту.

Синоптики уточнюватимуть прогноз після вихідних залежно від зміни атмосферного фронту. Детальніше про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в бліц-інтерв'ю "РБК-Україна".

Де можливе похолодання?

Найближче відчутне зниження температури повітря прогнозують з 13 жовтня у західних областях. Там у нічні години очікується похолодання до +1...+6 градусів.

"Подекуди там можуть бути знову такі, локальні заморозки на поверхні ґрунту. Але це поки що попередньо", – зазначила Птуха.

Ймовірне похолодання та можливі заморозки залежать, зокрема, від хмарності, тому фахівці надаватимуть точніші дані згодом. Водночас про ризик стихійних заморозків не йдеться, адже можливе зниження температури прогнозують виключно на поверхні ґрунту у деяких регіонах.

Але вже, все ж таки, середина жовтня. Тому навіть якщо вони і будуть на поверхні ґрунту, то це – не якась аномалія. Це – абсолютно типова погода для цієї пори року,

– додала Птуха.

Нагадаємо, найближчими днями дощі можуть накрити більшість регіонів України. 11 та 12 жовтня опади прогнозують по всій країни, крім східних, південних та Дніпропетровської областей.