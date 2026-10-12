Дощі поступово накриють всю Україну: де цього тижня буде найхолодніше

Цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Тепло зміниться на похолодання та дощі, а подекуди навіть можливі нічні заморозки.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Який прогноз погоди?

У понеділок, 12 жовтня, невеликі, місцями помірні дощі пройдуть уночі на Заході, а вдень – подекуди на Півночі країни. У другій половині дня дощитиме також на Заході Черкащини. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 градусів, удень у північних та західних областях +12…+17 градусів. Тоді як в інших регіонах пригріє до +20…+26 градусів.

У вівторок, 13 жовтня, невеликі дощі вночі можливі місцями в північних і центральних областях, а вдень – на Вінниччині та Київщині. Уночі та вранці місцями буде туман. Температура вночі становитиме +8…+13 градусів, на крайньому заході +2…+7 градусів. Удень на Півночі та Заході країни очікується +11…+16 градусів, а у центральних, південних і східних областях +20…+26 градусів.

У середу, 14 жовтня, невеликі дощі подекуди пройдуть на Лівобережжі. Уночі та вранці також можливий локальний туман. До того ж на Одещині вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У західних областях уночі буде +1…+7 градусів, а на решті території +8…+14 градусів. Удень потепліє до +12…+17 градусів, а на південному сході та в Криму – до +20…+25 градусів.

У четвер, 15 жовтня, невеликі дощі місцями пройдуть знову на Лівобережжі, а вдень поширяться на південні області. На Заході країни подекуди буде туман. На Правобережжі вночі температура опуститься до 0…+5 градусів, а удень становитиме +10…+15 градусів. На Лівобережжі вночі очікується +8…+14 градусів, а удень пригріє до +16…+21 градуса.

У п'ятницю, 16 жовтня, через вплив чорноморського циклону дощі прогнозують у південних і південно-західних областях. При цьому в Криму можлива гроза. Знову на Одещині місцями швидкість поривів вітру сягне 15 – 20 метрів за секунду. У західних областях уночі очікується -1…+4 градуси, а удень +9…+14 градусів. В інших регіонах температура повітря становитиме +7…+14 градусів уночі та +16…+21 градус вдень.

У суботу, 17 жовтня, дощі пройдуть майже по всій Україні, а на Півдні також можливі грози. На Заході країни температура вночі становитиме +1…+6 градусів, удень +9…+16 градусів. В інших регіонах уночі прогнозують +8…+14 градусів, а удень +14…+19 градусів.

У неділю, 18 жовтня, переважатиме хмарна погода з проясненнями та часом невеликий дощ. Температура повітря становитиме +7…+12 градусів уночі та коливатиметься в межах +10…+15 градусів удень.