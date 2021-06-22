Головний "метеогерой" тижня: в Україну йде сильна спека до +36

Синоптики закликали українців налаштувати себе на пекельну погоду. У більшості регіонів протягом цього тижня прогнозують спеку до +36.

Метеорологи повідомляють, що останніми днями практично на всій території країни поширив свій вплив антициклон.

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При антициклоні в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною. Саме такі погодні умови утримаються практично по всій території нашої країни до кінця цього тижня,

– йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що на Півдні та в Карпатах ймовірні короткочасні локальні дощі та грози, у решті областей України – сухо.

температура повітря буде високою – позначки на термометрах досягатимуть +31...+36 градусів.

Окрім цього, в Укргідрометцентрі наголосили, що послаблення пекельної спеки варто очікувати у суботу та неділю, 26 – 27 червня.

Саме в ці дні до України зі заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря,

– додали метеорологи.