Як довго в Україні затримається тепло та не буде дощів

Синоптики прогнозують, що перша третина листопада не здивує українців різким зниженням температури. Ба більше, протягом наступних кількох днів по всій країні буде без опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Чи довго буде тепло та без дощів

Так, вже з четверга, 7 листопада, по всій країні зберігатиметься малохмарна бездощова погода. Температура по областях вдень коливатиметься в межах +9...+13, на кілька градусів прохолодніше буде на Півночі та Сході.

Погода у четвер, 7 листопада в Україні / фото Укргідрометцентр

Очікується, що подібну картину українці спостерігатимуть щонайменше до понеділка, 11 жовтня. Протягом цих 5 днів позначки термометра все ж опустяться на кілька градусів, проте значного похолодання очікувати не варто. В середньому у перший день наступного тижня очікується +5...+10, а на Півдні +10...+13.

Як вже було сказано вище, у ці дні про парасольку можна забути – погода буде сухою та малохмарною.

Погода у понеділок, 11 листопада в Україні / фото Укргідрометцентр