Різке похолодання, вітер та грози: як зміниться погода наступного тижня
- Наступного тижня в Україні очікується різке похолодання через наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи.
- 18 серпня фронт принесе короткочасні дощі, грози, град та шквали, поширившись на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу.
- 16 та 17 серпня очікується сильна спека, але 17 серпня у західних та північних регіонах можливі грози, зливи та град.
З початку наступного тижня в Україні очікується різке похолодання. Цьому передував період спекотної погоди.
Це пояснюється наближенням холодного атмосферного фронту із Західної Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптикині "Українського гідрометцентру" Наталії Птухи для ICTV.
Якою буде погода наступного тижня?
Як зазначає Наталія Птуха, антициклон поступово втрачає свої позиції. 16 серпня фронт зачепить Волинь, а 17 серпня західні регіони.
Вже 18 серпня він пошириться на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу.
Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, місцями град і шквали,
– зазначила вона.
Додамо, що вихідні 16 та 17 серпня супроводжуватимуться сильною спекою, однак у неділю на заході та півночі можливе похолодання й опади. 16 серпня на заході буде ясне небо без опадів, з температурою до +36 градусів (у Закарпатті), а 17 серпня у західних та північних регіонах очікуються грози, зливи, град і шквали.