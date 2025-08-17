Укр Рус
17 серпня, 08:00
Різке похолодання, вітер та грози: як зміниться погода наступного тижня

Сергій Попович
Основні тези
  • Наступного тижня в Україні очікується різке похолодання через наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи.
  • 18 серпня фронт принесе короткочасні дощі, грози, град та шквали, поширившись на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу.
  • 16 та 17 серпня очікується сильна спека, але 17 серпня у західних та північних регіонах можливі грози, зливи та град.

З початку наступного тижня в Україні очікується різке похолодання. Цьому передував період спекотної погоди.

Це пояснюється наближенням холодного атмосферного фронту із Західної Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптикині "Українського гідрометцентру" Наталії Птухи для ICTV.

Якою буде погода наступного тижня?

Як зазначає Наталія Птуха, антициклон поступово втрачає свої позиції. 16 серпня фронт зачепить Волинь, а 17 серпня західні регіони.

Вже 18 серпня він пошириться на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу.

Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, місцями град і шквали, 
– зазначила вона.

Додамо, що вихідні 16 та 17 серпня супроводжуватимуться сильною спекою, однак у неділю на заході та півночі можливе похолодання й опади. 16 серпня на заході буде ясне небо без опадів, з температурою до +36 градусів (у Закарпатті), а 17 серпня у західних та північних регіонах очікуються грози, зливи, град і шквали.