Пригріє до +23 градусів: з якої погоди розпочнеться жовтень

Наприкінці вересня та на початку жовтня в Україні утримуватиметься помірно тепла погода, однак подекуди часом можливі дощі. За даними синоптиків, у перші дні другого місяця осені повітря прогріватиметься до +23 градусів.

Про це РБК-Україна розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Яку погоду чекати наприкінці жовтня

За кілька днів до цього, а саме у вівторок, 29 вересня, дощі очікуються у південній частині та в більшості центральних областей. На решті території України впродовж доби утримуватиметься суха погода.

Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у південних та східних регіонах місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +6...+11 градусів, а на півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів. Удень очікуються відносно комфортні +14...+19 градусів, тоді як у Карпатах вночі буде +2...+7 градусів, а вдень +7...+12 градусів.

Якою буде погода на початку жовтня

Згідно з консультативним прогнозом, у період з 1 по 4 жовтня по регіонах переважатиме погода без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +4...+11 градусів, а на Півдні країни утримуватиметься до +15 градусів. На день синоптики прогнозують потепління до +16...+23 градусів.

Тобто подальших якихось підвищень ми не очікуємо...Вже ближче до цих дат прогноз буде уточнюватись й оновлюватись,

– зазначила Оксана Скляр.

Вона також пояснила, що фахівці не використовують поняття "бабине літо", а поточні показники не є чимось незвичним для осені.

Нагадаємо, наприкінці вересня погоду в Україні визначає східний антициклон. Водночас середня температура у жовтні очікується в межах +6...+12 градусів, а кількість опадів відповідатиме кліматичній нормі.