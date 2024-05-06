Чи можуть в Україні зникнути сніжні зими: метеорологиня здивувала прогнозом

Зима 2023 – 2024 років в Україні була аномальною теплою. Втім, це не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігалися упродовж останніх десятиріч.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України. Також Віра Балабух сказала, чи можуть в нашій державі зникнути сніжні зими.

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Чи зникнуть сніжні зими в Україні

Експертка зазначила, що підвищення температури повітря в холодний період, особливо мінімальної, приводить до того, що опади випадають переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, а стійкий сніговий покрив рідко утворюється.

Подальший ріст температури повітря призводитиме до того, що ці процеси посилюватимуться і сніжні зими стануть для нас рідкістю,

– підкреслила Віра Балабух.

Метеорологиня зауважила, що клімат на планеті та в Україні змінюється. Температура повітря суттєво зростає. До речі, найбільший ріст спостерігається взимку і влітку.

"Сучасна зима в Україні стала у середньому на 1,5 градуса теплішою порівняно з 1961 – 1990 роками", – зазначила спікерка.

Додала, що аномально тепла зима цього року не випадковість, а закономірність тих процесів, які спостерігалися протягом останніх десятиріч.

До речі, причиною цих змін є насамперед діяльність людини, завдяки якій суттєво посилився парниковий ефект на нашій планеті. Очікується, що ріст температури спостерігатиметься й надалі, попри те, який сценарій розвитку вибере людство і скільки парникових газів згенерує.

Експертка сказала, за умови, що ми продовжимо жити так, як зараз і не скоротимо викидів парникових газів, уже до кінця століття глобальна температура повітря може підвищитись на 2,6 – 4,8 градуса порівняно з 1986 – 2005 роками.

Суттєво зросте і температура повітря в Україні. Зима стане ще теплішою і до кінця століття в Харкові вона може бути такою, як зараз у Херсоні,

– розповіла Балабух.

Втім, додала, що попри значний ріст середньої за рік і сезон температури повітря, кількість днів з сильними морозами суттєво не зміниться. Вторгнення арктичного повітря можливі й надалі. Однак, вони будуть відбуватися на вищому тлі температури, що може створювати великі ризики для сільського господарства, енергетики й інших галузей економіки.