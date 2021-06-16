Попри високу температуру, погода буде здебільшого хмарною. Про це свідчать дані Укргідрометцентру та інших синоптиків.

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Прогноз погоди в Одесі на 17 – 21 червня

За прогнозами, дощ в Одесі буде падати щодня до неділі 21 червня. Також там будуть грози. Але, слід зазначити, що з кожним днем середньодобова температура має поступово збільшуватись.

Найнижчою температура може бути 17 червня – 22 градуси вдень.

А найвищий показник може бути в неділю, 20 червня.

У цей день обіцяють до 26 градусів тепла вдень.

Вночі температура у всі дні буде приблизно однаковою – від 15 до 18 градусів.

Найсильніший вітер буде в четвер і неділю – від 7 до 12 метрів за секунду.

Часткове покращення погоди може прийти в місто 21 червня. Тоді вже не буде дощу та частково вийде сонце. Також температура підніметься до 28 градусів.



Прогноз погоди на 17 – 21 червня / Скриншот таблиці Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Одесі на 21 – 25 червня

Тішитись хорошою погодою в Одесі зможуть не довго. Відповідно до даних Gismeteo у вівторок, 22 червня, в місті знову буде гроза. А в наступні дні до п'ятниці, 25 червня, падатимуть дощі. Однак їх буде значно менше, ніж за тиждень до цього.

Також знову опуститься температура. Кожного дня середньодобовий показник буде зменшуватись на 1 градус. Тому в п'ятницю в Одесі буде знову 24 градуси вдень.



Прогноз погоди на 17 – 21 червня / Скриншот таблиці Gismeteo