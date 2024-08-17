Тепло ще затримається, чи вже прийде холод: яка буде погода у вересні
Цього року погода у вересні, ймовірно, буде схожою на серпневу. Початок осені в Україні очікується теплим.
Про це в ефірі телемарафону розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок, передає 24 Канал.
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Погода на вересень 2024
За попередніми розрахунками, які робляться Європейським центром (середньострокових прогнозів погоди – 24 Канал), погода на початку осені може бути ще теплою. Серпень ще доволі теплий, і початок вересня поволі переходить у теплу погоду,
– зазначила Діана Кривобок.
Додала, що надалі синоптики точно не можуть сказати, якою буде осінь.
"Знаю, що вона буде мінливою і поволі буде наступати. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси", – сказала представниця Укргідрометцентру.
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Сильна спека в Україні
- Напередодні в Укргідрометцентрі попередили, що до України йде друга хвиля спеки. Прогнозували підвищення температури вже з 17 серпня.
- Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в багатьох південних і південно-західних областях вже може бути сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.
- "Поки що перші два дні 17 – 18 серпня – місцями, але потім, до 21 серпня, буде утримуватися. Переважно це Південь та Захід України, і відповідно буде сильна спека", – наголосила експертка.
- Зауважила, що сильна спека класифікується саме з +35 градусів. Також зазначила, що з суботи в багатьох областях уже +29 – +34. Тим часом на Південному Заході та Півдні +35 – +37 може бути.
- "За розрахунками, до 25 серпня може утримуватися сильна спека. По південних областях буде точно, у межах ось цих подекуди +35 – +37 градусів. Дещо легше буде по західних і північних областях. Пік припаде з 17 по 21. Потім для західних і північних буде певне послаблення", – сказала Наталія Птуха.