Тепло ще затримається, чи вже прийде холод: яка буде погода у вересні

Цього року погода у вересні, ймовірно, буде схожою на серпневу. Початок осені в Україні очікується теплим.

Про це в ефірі телемарафону розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок, передає 24 Канал.

Дізнайтеся також В яких областях будуть дощі та грози, а де – сильна спека: погода на 17 серпня

Погода на вересень 2024

За попередніми розрахунками, які робляться Європейським центром (середньострокових прогнозів погоди – 24 Канал), погода на початку осені може бути ще теплою. Серпень ще доволі теплий, і початок вересня поволі переходить у теплу погоду,

– зазначила Діана Кривобок.

Додала, що надалі синоптики точно не можуть сказати, якою буде осінь.

"Знаю, що вона буде мінливою і поволі буде наступати. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси", – сказала представниця Укргідрометцентру.

Зверніть увагу Боротьба з глобальним потеплінням: навіщо вчені та стартапери хочуть наповнити повітря сіркою

Сильна спека в Україні