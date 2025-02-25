Чи може весна бути прохолоднішою через аномально теплу зиму

Цієї зими в Україні спостерігалася аномально тепла погода. У січні в частині областей навіть пригріло до +15 градусів. І хоча в лютому все ж прийшло похолодання, сильних морозів до -30 градусів так і не було.

Та чи може весна бути прохолоднішою через теплу зиму – в інтерв'ю 24 Каналу відповідала представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на весну 2025 в Україні

Синоптикиня зауважила, прямої кореляції немає. Втім, звичайно, природа завжди знаходить собі баланс хоч якось, навіть в умовах змін клімату і постійної тенденції до підвищення температурних показників.

"Але бачимо, що в цьому році навіть десь днів 20 у нас така класична повноцінна зима все ж таки була. Тобто це не так, як в сезоні 2019 – 2020 років, коли в нас метеорологічна зима взагалі не наступила", – зауважила Наталія Птуха.

Також відповіла, коли ж настане метеорологічна весна.

До цього ще трохи далеко. Метеорологічна весна настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів,

– розповіла Птуха.

Наголосила, ночі в нас ще на початку березня залишаються з "мінусовими" температурами. Тож настання метеорологічної весни ще не очікується.

До речі, березень – перехідний місяць. Може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже доволі високу температуру, зауважила представниця Укргідрометцентру. Водночас додала, поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, з погодою, більше направленою на весняну.