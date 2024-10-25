Погода на вихідні: де ще пригріє до +19 градусів, чи будуть дощі

В останні вихідні жовтня в Україні очікується переважно сонячна й суха погода. Подекуди температура буде вищою за норму на 1 – 3 градуси.

Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик зробив детальний прогноз погоди на Meteoprog.ua.

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Погода на вихідні

За словами метеоролога, найближчими днями погодні умови в Україні будуть обумовлені впливом малорухомого антициклону. Через це опади не передбачаються.

На тлі високого атмосферного тиску й слабкого вітру в окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Загалом температура повітря очікується близькою до норми, місцями вищою за норму на 1 – 3 градуси,

– зазначив Кібальчич.

Прогноз погоди на завтра

У суботу на Заході малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +12 – +17.

На півночі також мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +2 – +7, вдень +8 – +13 градусів.

У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +3 – +8 градусів, вдень +10 – +15.

У південних областях й окупованому Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10, вдень +12 – +17.

На сході 26 жовтня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 3 – метрів на секунду. Вночі -1 – +4 градуси, вдень +7 – +12.

Погода на неділю, 27 жовтня

На Заході малохмарно, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +5 – +10, вдень +14 – +19 градусів.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці також туман. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +12 – +17.

У центральних областях опади не передбачаються. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2 – +7 градусів, вдень +12 – +17.

На Півдні та в Криму малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +5 – +10 градусів, вдень +13 – +18.

На Сході мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 0 – +5 градусів, вдень +9 – +14.