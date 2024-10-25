Погода на вихідні: де ще пригріє до +19 градусів, чи будуть дощі
Джерело:Meteoprog.ua
В останні вихідні жовтня в Україні очікується переважно сонячна й суха погода. Подекуди температура буде вищою за норму на 1 – 3 градуси.
Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик зробив детальний прогноз погоди на Meteoprog.ua.
Дізнайтеся вже зараз Якою буде погода в листопаді: прогноз на місяць
Погода на вихідні
За словами метеоролога, найближчими днями погодні умови в Україні будуть обумовлені впливом малорухомого антициклону. Через це опади не передбачаються.
На тлі високого атмосферного тиску й слабкого вітру в окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.
Загалом температура повітря очікується близькою до норми, місцями вищою за норму на 1 – 3 градуси,
– зазначив Кібальчич.
Прогноз погоди на завтра
- У суботу на Заході малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +12 – +17.
- На півночі також мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +2 – +7, вдень +8 – +13 градусів.
- У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +3 – +8 градусів, вдень +10 – +15.
- У південних областях й окупованому Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10, вдень +12 – +17.
- На сході 26 жовтня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 3 – метрів на секунду. Вночі -1 – +4 градуси, вдень +7 – +12.
Погода на неділю, 27 жовтня
На Заході малохмарно, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +5 – +10, вдень +14 – +19 градусів.
На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці також туман. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +12 – +17.
У центральних областях опади не передбачаються. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2 – +7 градусів, вдень +12 – +17.
На Півдні та в Криму малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +5 – +10 градусів, вдень +13 – +18.
На Сході мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 0 – +5 градусів, вдень +9 – +14.