Дощі і тумани, а подекуди – грози і сильний вітер: прогноз погоди на вихідні в Україні

В Україні найближчими днями переважатиме нестійка погода через вплив атмосферних фронтів. У більшості областей очікуються дощі, місцями опади будуть інтенсивнішими. Температури загалом відповідатимуть нормі.

Утім, уночі можливі заморозки, тож умови будуть помірно теплими. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода на вихідних?

Субота, 18 квітня

У західних областях можливі незначні дощі, місцями з грозою. У нічні і ранкові години буде туман. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, удень буде +10...+15 градусів, на Закарпатті – до +17 градусів.

У північних областях також можливі незначні опади та слабкий туман місцями. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +10…+15 градусів.

У центральних областях теж передбачають незначні дощі та слабкий туман. Температура повітря у нічні години становитиме +4...+9 градусів, удень прогнозують підвищення в діапазоні +12...+17 градусів.

У південних областях та Криму істотних опадів не буде, але в Одеській області можливий сильний вітер. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів, удень буде +13…+18 градусів.

У східних областях випадуть незначні дощі, подекуди опади будуть помірними. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, у денний час прогнозують +10…+15 градусів, на Донбасі пригріє до +13…+18 градусів.

Неділя, 19 квітня

У західних регіонах істотних опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями. Уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, удень очікується +13…+18 градусів.

У північних регіонах лише у денний час можливі незначні дощі. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +1…+6 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +8…+13 градусів.

У центральних регіонах прогнозують хмарність з проясненнями та відсутність опадів. Температура повітря вночі становитиме в діапазоні 0…+5 градусів, впродовж дня очікуються показники в межах +12…+17 градусів.

У південних регіонах переважатиме погода без опадів, проте у Криму та Приазов'ї випадуть дощі. Протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах +3...+8 градусів, удень очікується +13...+18 градусів.

У східних регіонах дощі можливі лише у нічні години, вдень здебільшого буде сухо. Температура повітря вночі, згідно з прогнозом, буде +3…+8 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +9…+14 градусів.

