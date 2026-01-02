У мороз купатимуться найвитриваліші: яку погоду прогнозують синоптики на Водохреще
- На Водохреще в Україні очікується плюсова температура вдень у кількох регіонах та опади.
- З 5 до 9 січня можливі сніг та дощ на Півдні та Сході України, а на решті території може бути мороз.
Україна святкує Водохреще або Йордан 6 січня. У цей день синоптики попередньо прогнозують плюсову температуру вдень лише в кількох регіонах та опади.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю синоптика відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.
Дивіться також До 6 разів на рік по всій планеті: у Києві спостерігали унікальне природне явище
Яку погоду прогнозують в Україні на 5 – 9 січня?
Синоптики ще не мають точних прогнозів на ці дати, однак мають консультативний прогноз. Тенденції, які спостерігаються на початку січня показують, що з 5 до 9 січня сніг та дощ може накрити Південь та Схід України. У нічні години температура повітря може досягати позначки від 0 до 6 градусів морозу. Вдень може бути дещо тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
На решті території також попередньо прогнозують сніг та мокрий сніг на Водохреще. Температура вночі опускатиметься до 12 градусів морозу, а в день прогнозується від 0 до 6 градусів морозу.
Це попередній прогноз на 5 – 9 січня, який спрогнозували наші синоптики відповідно до тих аналітичних моделей, які наразі доступні. Звісно, погода може трішки змінитися, оскільки все рухається і відповідно міняється,
– сказав Іван Семиліт.
Зазначимо! Водохреще – одне з найбільших християнських свят, яке в Україні відзначають 6 січня за новоюліанським календарем. Воно присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан і символізує духовне очищення та оновлення. У цей день у храмах і на водоймах освячують воду, якій приписують особливі цілющі властивості. В цей день люди занурюються у крижану воду, вірячи, що вона змиває гріхи й дарує здоров’я.
Яка погода буде у січні?
Початок січня в Україні буде з морозами. Перша декада, за прогнозами деяких синоптиків, характеризується нестабільною погодою. Імовірно, вже від 3 січня буде потепління з можливими опадами. Нестійка погода також очікується наступного тижня. А 8 – 10 січня в нічні години в більшості областей може бути мороз від -9 до -15 градусів, а вдень прогнозується від 2 до 8 градусів морозу.
Синоптики кажуть, що в нинішньому місяці прогнозується температура, яка на 1,5 градуса нижча за кліматичну норму – це від 1 до 7 градусів морозу. А кількість опадів залишатиметься в межах норми – 28 – 79 міліметрів.
Найближчим часом в Україні очікується невеликий сніг і синоптики не прогнозують погодних аномалій протягом зими.