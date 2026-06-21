Дощі і місцями грози: яка погода буде в Україні 22 червня

У понеділок, 22 червня, в Україні очікується спекотна погода. Для більшості регіонів вона має бути ще й дощова.

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з високих температур. Це випливає з прогнозу Укргідрометцентру.

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Яка буде погода 22 червня?

Ніч для всієї країни пройде без опадів. Але вдень ситуація зміниться. Короткочасні дощі та місцями грози очікуються майже по всій країні, крім південних і південно-східних областей. Без опадів залишаться Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька область, більша частина Донецької області та Крим.

Також по країні дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі для більшості областей середня температура становитиме 14 – 19 градусів, а вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса тепла. На сході буде трохи прохолодніше: вночі – 11 – 16 градусів, удень 23 – 28 градусів.

Зверніть увагу! У більшості регіонів 22 червня спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятки: Ужгородська, Чернівецька, Київська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська і Донецька області.

Температура повітря в різних містах України

Київ +28…+30;

Ужгород +30…+32;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +26…+28;

Рівне +27…+29;

Житомир +28…+30;

Вінниця +27…+29;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +25…+27;

Кропивницький +28…+30;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +26…+28;

Суми +25…+27;

Полтава +28…+30;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +26…+28;

Харків +27…+29.

Яка погода буде в Україні 22 червня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що, за словами представника Укргідрометцентру Івана Семиліта, з початку нового тижня в Україні побільшає дощів через атмосферний фронт із північного сходу. У понеділок і вівторок опади охоплять уже майже всю країну.