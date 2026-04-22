Укр Рус
22 квітня, 15:40
3

Дощі та сильні пориви, але заморозки поки відступлять: прогноз погоди в Україні на 23 квітня

Маргарита Волошина

Погода в Україні, 23 квітня, буде хмарною з проясненнями. умови визначатимуть атмосферні фронти циклону, який стрімко зміщується з півночі Європи на південь. У більшості областей очікуються помірні дощі.

Також попереджають про сильний вітер. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 23 квітня?

Синоптики повідомляють про дощі помірної інтенсивності у більшості регіонів, лише у західних областях вони будуть незначними. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. 

У західних та північних областях уночі, а вдень по всій Україні вітер посилиться і рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. У нічні години зниження температур до заморозків наразі не передбачають. 

Денні максимуми коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла, на північному сході буде прохолодніше через вплив холодної повітряної маси з північних напрямків, у цій частині прогнозують лише від 4 до 9 градусів тепла. 

Найбільш комфортні умови передбачають для півдня та крайнього заходу країни. У цій частині, за даними Укргідрометцентру, повітря прогріється і стовпчики термометрів становитимуть від 12 до 17 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +8...+10;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +8...+10;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +6...+8.


Прогноз погоди в Україні на 23 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли можуть повернутися заморозки?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у Київській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. 

Водночас в інших регіонах прогнозують заморозки в діапазоні 0 – 5 градусів, через це там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

Уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3 градусів – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. 

У решті областей, за винятком західних, синоптики передбачають заморозки 0 – 5 градусів. Там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зауважують, що заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.