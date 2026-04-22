Дощі та сильні пориви, але заморозки поки відступлять: прогноз погоди в Україні на 23 квітня
Погода в Україні, 23 квітня, буде хмарною з проясненнями. умови визначатимуть атмосферні фронти циклону, який стрімко зміщується з півночі Європи на південь. У більшості областей очікуються помірні дощі.
Також попереджають про сильний вітер. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 23 квітня?
Синоптики повідомляють про дощі помірної інтенсивності у більшості регіонів, лише у західних областях вони будуть незначними. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
У західних та північних областях уночі, а вдень по всій Україні вітер посилиться і рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. У нічні години зниження температур до заморозків наразі не передбачають.
Денні максимуми коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла, на північному сході буде прохолодніше через вплив холодної повітряної маси з північних напрямків, у цій частині прогнозують лише від 4 до 9 градусів тепла.
Найбільш комфортні умови передбачають для півдня та крайнього заходу країни. У цій частині, за даними Укргідрометцентру, повітря прогріється і стовпчики термометрів становитимуть від 12 до 17 градусів тепла.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +8...+10;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +6...+8.
Прогноз погоди в Україні на 23 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Коли можуть повернутися заморозки?
Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у Київській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Водночас в інших регіонах прогнозують заморозки в діапазоні 0 – 5 градусів, через це там оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3 градусів – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
У решті областей, за винятком західних, синоптики передбачають заморозки 0 – 5 градусів. Там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зауважують, що заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.