Де пригріє до +15, і яких морозів очікувати вночі: прогноз погоди на 8 березня
Погода в Україні у неділю, 8 березня, буде мінливо хмарною. У деяких областях затримаються нічні морози, подекуди пригріє до 12 градусів тепла.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Коли і в яких областях пригріє до +18, а де можливі зниження до -8
Яка погода буде 8 березня?
За даними синоптиків, опадів протягом 9 березня не буде, проте у нічні години на північному сході місцями виникатиме ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
Температура повітря у нічний час коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, протягом дня фахівціі прогнозують від 7 до 12 градусів тепла, але у західній частині можливе підвищення до 15 градусів тепла.
Водночас на північному сході та сході країни показники можуть бути дещо нижчими і коливатися від 3 до 8 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +6...+8;
- Харків +5...+7.
Прогноз погоди на 8 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчими днями?
На вихідних пануватиме весняна погода без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме малорухливий циклон, який принесе сухе повітря, малу хмарність та слабкий вітер. Температура буде вищою за норму.
Значних температурних змін до кінця поточного тижня та на початку нового в Україні не буде. У деяких областях досі можливі нічні морози, проте подекуди уже потроху переважатиме справжня весняна погода.