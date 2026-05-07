Негода з дощами і грозами, але місцями – потепліє до +28: прогноз погоди на 8 травня в Україні
Погода в Україні у п'ятницю, 8 травня, буде мінливо хмарною. У частині областей очікуються короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Також місцями можливий рвучкий вітер.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 8 травня?
Фахівці повідомили, що 8 травня у західних, Житомирській, Вінницькій та подекуди у Київській областях випаде короткочасний дощ, водночас попереджають про грозу. У решті регіонів опадів наразі не передбачають.
Зверніть увагу! Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. У західних, Житомирській та Вінницькій областях через вищезгадану грозу оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про грозу в Україні / Карта Укргідрометцентру
Вітер рухатиметься південно-західним напрямком, у західній частині він буде північно-західним, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.
У більшості центральних та південних областей стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. Водночас уже у денні години температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла.
У західних областях, згідно з прогнозом, буде дещо прохолодніше. Там синоптики прогнозують від 15 до 20 градусів тепла. Натомість у східній частині буде найбільш спекотно, там очікується до 28 градусів тепла.
Яка погода буде в Києві та області?
У Києві та області впродовж 8 травня очікується здебільшого тепла погода без істотних опадів уночі, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. У столиці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла.
Удень повітря прогріється і буде від 23 до 25 градусів тепла. В області температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищаться і будуть від 20 до 25 градусів тепла.
Що прогнозують для великих міст?
- Київ +23...+25;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +17...+19;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +18...+20;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +22...+24;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +25...+27.
Прогноз погоди в Україні на 8 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода в Україні?
Наталія Птуха повідомляла, що ближче до вихідних в Україні очікується тимчасове зниження температурних показників. Водночас відчутного похолодання або повернення нічних заморозків не прогнозують.
Зауважимо, що поточні опади, які прогнозують в Україні, не затримаються надовго. За попередніми прогнозами, атмосферний фронт буде проходити нашу територію впродовж трьох наступних діб, після чого відійде.