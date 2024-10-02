Чи буде ще в Україні спека +30 градусів

Синоптики прогнозували, що в перший тиждень жовтня очікується дуже тепла погода, подекуди з помірними дощами. Температурний фон перевищуватиме норму на 5 – 10 градусів.

Про це писав Ігор Кібальчич на Meteoprog. Чи буде найближчими днями ще +30 градусів, передає 24 Канал.

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Погода в Україні

Метеоролог зазначив, що завдяки атмосферній циркуляції з Південного Сходу, на територію України продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт.

Таким чином, температурний фон перевищуватиме норму на 5 – 10 градусів. І лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода, в окремі дні не виключені заморозки,

– прогнозував Кібальчич.

Також писав, що дощі ймовірніші вже у другій половині тижня. Однак, охоплять вони не всю територію нашої держави. На Сході продовжиться посушливий період.

У четвер, 3 жовтня, буде малохмарно й тепло. Дощів не передбачається. Вночі на Заході +3 – +8 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – -3 градуси. Вдень +16 – +21. На решті території України +8 – +14 градусів і +22 – +27 відповідно.

Суха та малохмарна погода утримається на більшій частині території й 4 жовтня. У п'ятницю тільки в західних областях вранці та вдень подекуди пройдуть дощі, також можливі тумани. Вночі в Україні +8 – +14, вдень +22 – +27, втім, на Заході +14 – +19 градусів.

Вночі суботи в західних областях, вдень також місцями в південних, центральних і північних дощі, подекуди з грозами. На Лівобережжі без істотних опадів. Вночі +11 – +16, вдень +17 – +22 градуси. Однак на Південному Сході, в окупованому Криму та в Приазов'ї ще +23 – +28 градусів.

У неділю, 6 жовтня, в більшості областей, крім східної й західної частини, очікується нестійка погода з дощами. Подекуди можливі грози та шквали. Вночі +12 – +17, вдень +15 – +20 градусів. Лише на Південному Сході й у Криму ще +23 – +28 градусів.