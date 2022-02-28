Погода змінюється, військовим потрібні дощовики, – мер Миколаєва

28 лютого 2022 , 17:10
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Джерело:

Віталій Кім

Мер Миколаєва Віталій Кім повідомив про зміну погоди та закликав громадян приносити дощовики українським військовим. Це допоможе українським захисникам не змокнути, а також відрізнятися за кольором від форми російських окупантів.

Віталій Кім попросив громадян пошукати дощовики – целофанові чи такі, які не пропускають вологу. Закликав приносити все, що є – за його словами, підуть навіть дощовики "Партії регіонів", головне, щоб були.

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Відеозвернення Віталія Кіма: 

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Автор: Ярослава Прадід