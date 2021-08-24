Погодився з Путіним та закликав не бути Анти-Росією: Кучма написав статтю про незалежність

До Дня Незалежності другий президент Леонід Кучма написав статтю під назвою "Формула Незалежності". У ній він підняв тему війни на Донбасі, сильної економіки та держави-агресора.

Кучма пише про незворотні результати війни з Росією. Він зауважив про тисячі жертв, але водночас і народ, який усвідомив свою єдність саме під час війни.

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У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін,

– наголосив Кучма.

Кучма погодився з висловом Путіна

Український політик прокоментував слова Володимира Путіна про те, що Україна стає "анти-Росією". За його словами, хтось з патріотів сприйняв це як комплімент. Однак в цьому є і загроза.

"А я тут погоджуся з Путіним. Це справді загроза – стати тільки анти-Росією. Але загроза для нас, а не для них. Неможливо будувати, просуватися, успішно розвиватися лише на негативі, лише щоб "не як у них". Віддзеркалення не живе самостійним життям", – вважає другий президент.

Він додав, що Україна повинна "лишатися собою": єдиною, самостійною, незалежною. Кучма також озвучив найбільші цінності держави: свобода, тисячолітня цивілізація наших предків і нові культурні коди нашого молодого покоління.

Потрібна сильна економіка

Кучма переконаний, що головний виклик 90-х років – це економічна катастрофа, до боротьби з якою він прикладав основні зусилля.

Тому політик зробив висновок, що без економіки, яка працює, не працюватиме ніщо. За словами Кучми, незалежність – це, коли ти не стоїш з простягнутою рукою.

Війну на Донбасі відклали на 25 років

Вирішальним моментом української долі Кучма називає події на Донбасі. Він називає їх війною за незалежність.

На східному фронті наші хлопці воювали і воюють не лише за Маріуполь та Краматорськ, а й за Київ та Одесу, за галицькі замки та наддніпрянські села,

– зазначив Кучма.

Президент наголосив, що лінія фронту проходила не лише на Донбасі.

У чому полягає формула незалежності

Формулу Незалежності, на думку Кучми, неможливо описати кількома словами. Насамперед це цінності та людина.

"Віра у власний народ, надія на достойне майбутнє, любов до батьківщини – усе це і є незалежність... У кожного з нас – своя така формула. Та всі вони правильні, якщо дають відповідь на запитання, чому ця країна – моя. Чому я хочу жити у ній, для неї і з нею", – підсумував президент.