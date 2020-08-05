У Кривому Розі поліцейські влаштували погоню зі стріляниною, намагаючись затримати водія автомобіля Москвич.

Опівночі 5 серпня, коли авто патрульних зупинилося на світлофорі, в задню частину Toyota Prius на швидкості влетів Москвич. Про це повідомили на сторінці у фейсбук патрульної поліції Кривого Рогу.

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Водій Москвича після ДТП не зупинився і спробував втекти. Через це поліцейські влаштували погоню. Проте водій не реагував і неодноразово порушував ПДР, проїжджаючи перехрестя на червоне світло і виїжджаючи на зустрічну смугу.



Toyota Prius / Фото Фейсбук

Патрульні були вимушені застосували табельну зброю, вистріливши по колесах. Внаслідок ушкоджень Москвич зупинився, а водія затримали.

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Також повідомляється, що в той же вечір порушника вже зупиняв патруль, при собі у нього не було прав, тому йому виписали штраф і відсторонили від керування транспортним засобом. Утім пізніше водій Москвича не дотримався заборони та не виконав вказівки патрульних.