Погоріли на хабарі у 30 тисяч доларів: посадовців Міноборони спіймали "на гарячому"

Працівники ДБР викрили злочинну схему, до якої були залучені чиновники місцевого самоврядування та Міністерства оборони. Їх звинувачують у відчуження земель оборонного значення, а також системних зловживаннях у земельній сфері.

14 вересня правоохоронці схопили "на гарячому" одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва МОУ.

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У чому підозрюють чиновників

Слідчі встановили, що високопосадовці налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міністерства оборони під забудову житлових будинків. Учасники злочинної групи вимагали від одного із забудовників 45 тисяч доларів за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають в оренді у Міноборони.

Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до МОУ ще двох ділянок він "запросив" 15 тисяч доларів,

– повідомили у ДБР.

Напередодні одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва МОУ та посередника схопили на отриманні хабаря. За 20 тисяч доларів чиновник мав допомогти з укладенням угоди у службовому приміщенні Міноборони.

ДБР спіймала на хабарі чиновника / Фото ДБР

Яке покарання світить зловмисникам

У ДБР пояснили, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, зокрема й обшуки за місцями роботи та проживання учасників групи. Незабаром затриманим мають повідомити про підозру. Їх звинувачують за статтею 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає:

від 5 до 10 років позбавлення волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

конфіскація майна.

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