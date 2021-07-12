Коли поліція приїхала, то побачила закривавленого чоловіка. Він розповів, що на нього напали двоє чоловіків. Інцидент трапився 12 липня.

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Помітно нервували

Поліцейські отримали детальний опис порушників та передали всім екіпажам. Згодом патрульні виявили двох громадян, схожих за описом.

Коли злочинці побачили поліцейських, почали помітно нервувати. Під час перевірки у них виявили гроші та мобільний телефон, схожий на той, що вкрали у потерпілого.

Обікрали і побили перехожого 12 липня 2021 Новини Одеси
Викрали телефон і гроші: поліція затримала підозрюваних / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Одещини
Для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу.

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