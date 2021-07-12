Коли поліція приїхала, то побачила закривавленого чоловіка. Він розповів, що на нього напали двоє чоловіків. Інцидент трапився 12 липня.
Актуально Грабіж, хуліганство та вбивство: у Києві судитимуть іноземця, який вбив киянина на Майдані
Помітно нервували
Поліцейські отримали детальний опис порушників та передали всім екіпажам. Згодом патрульні виявили двох громадян, схожих за описом.
Коли злочинці побачили поліцейських, почали помітно нервувати. Під час перевірки у них виявили гроші та мобільний телефон, схожий на той, що вкрали у потерпілого.
Викрали телефон і гроші: поліція затримала підозрюваних / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Одещини
Для з’ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу.
Останні крадіжки в Україні
- У Харкові рецидивіст пограбував церкву. Він вкрав Псалтир і гроші. У мережі оприлюднили фото.
- На Полтавщині в чоловіка викрали будівельні матеріали. У цей час він самотужки лагодив дорогу.
- У Києві кур'єр Glovo викрав гаманець у клієнтки. Потерпіла намагається повернути собі хоча б водійське посвідчення.