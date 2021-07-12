Поліцейські отримали детальний опис порушників та передали всім екіпажам. Згодом патрульні виявили двох громадян, схожих за описом.

Коли злочинці побачили поліцейських, почали помітно нервувати. Під час перевірки у них виявили гроші та мобільний телефон, схожий на той, що вкрали у потерпілого.